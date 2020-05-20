Мужчина сбросил 25 килограммов после разрыва с девушкой

Житель индийского города Хайдарабад, штат Телангана, радикально изменил свой образ жизни и сбросил 25 килограммов после разрыва с девушкой. Об этом сообщает издание Times of India.

20-летний бизнесмен Принц Ариб (Prince Areeb) понял, что его отношения с девушкой ведут в никуда и использовал это как мотивацию, чтобы похудеть. На пике он весил 112 килограммов. Его беспокоили появившиеся из-за лишнего веса проблемы со здоровьем и невозможность выбирать одежду, которая ему нравится.

Полгода Принц строго придерживался графика тренировок. Он изменил диету, отказавшись от вредной пищи. В результате ему удалось сбросить 25 килограммов.

Его тренер помог ему не отказываться от своих намерений и следовать выбранной цели. Ариб понял, что все возможно, если не сдаваться и продолжать работать над тем, чтобы приблизиться к мечте.

Он питается овощами и фруктами, овсяными хлопьями, отварной курицей, рисом с карри и яичными белками. Кроме того, Ариб пьет много воды. Мужчина отказался от вредной пищи, но иногда позволяет себе бириани — индийское блюдо из риса, пиццу и мороженое.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Калькутта (Колката), страдавший от избыточного веса, рассказал о том, как ему удалось сбросить 22 килограмма за 12 месяцев, и дал совет желающим похудеть. Он рекомендует периодически менять диету и программы упражнений, не давая телу привыкнуть к ним.

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