Модель осталась с изуродованным лицом после нападения собственной собаки

Польская модель и актриса Александра Приковска (Aleksandra Prykowska) осталась с изуродованным лицом после нападения собственной собаки. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя знаменитость, которая была лицом L'Oreal в 2015 году, взяла пса по кличке Логан из местного приюта для животных. Спустя несколько месяцев у питомца случился приступ бешенства, он напал на модель и чуть не лишил ее глаза.

В результате происшествия девушка попала в больницу и обвинила организацию в сокрытии информации о прошлом собаки. По данным Приковски, ранее Логан уже нападал на людей: например, на дочь соседа и на жену бывшего владельца собаки.

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В свою очередь, директор приюта Хенрик Стшельчик заявил, что любой человек, приютивший питомца, имеет доступ к бесплатной поддержке ветеринаров-бихевиористов (эксперты, которые работают над поведением животных — прим. «Ленты.ру»). Он также отметил, что прежде Приковска ни разу не обращалась за консультацией, несмотря на то, что у собаки были проблемы со здоровьем.

В итоге девушке пришлось вернуть Логана в приют. Она добавила, что переживает за питомца и хочет передать его в руки специалистов, которые могли бы о нем позаботиться. «Логан — потрясающая собака и замечательный друг. Однако я бы не смогла ухаживать за ним после случившегося», — заключила пострадавшая.

В своих социальных сетях Пирковска опубликовала снимок лица с кровоподтеками и написала: «Со мной произошел несчастный случай, и теперь я должна принять самое трудное решение в моей жизни».

В мае из-за взрыва бутылки с маслом для загара модель Ким Грэм (Kym Graham) получила ожоги по всему телу. По словам пострадавшей, она жгла дрова во дворе своего дома и не заметила, как средство оказалось в костре. В результате несчастного случая часть груди и лицо модели покрылись волдырями и покраснениями.

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