Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях эпидемия для жителей Москвы. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

При госпитализации всем пациентам будут делать тесты на коронавирус, а также на наличие антител по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Также москвичам в рамках ОМС будут назначать КТ грудной клетки.

Москвичи, которые ранее были направлены на госпитализацию, но из-за эпидемии отложили ее, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Все дополнительные анализы проведут в стационаре после госпитализации.

Также сообщается, что направление на лечение в стационаре будут выдавать не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностическом отделении (КДО) многопрофильных клиник.

За день до выписки пациенту должны будут снова сделать тестирование на коронавирус, результаты придут в поликлинику по месту жительства. Отвозить пациентов домой будут на санитарном транспорте.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч. За последние сутки выявили 8894 новых случая заражения.

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