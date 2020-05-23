Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными. Об этом ТАСС сообщили в медицинских структурах.

После нескольких ЧП были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в тот же период. Тесты проходили в разных режимах работы с максимальными нагрузками. В результате испытаний сбоев выявлено не было.

Аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе, использовались в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В Москве погибла одна пациентка, в Санкт-Петербурге — шесть человек. После случившегося обращение данной техники, произведенной после 1 апреля, было приостановлено. По предварительной версии, возгорания произошли из-за короткого замыкания.

Позднее производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов и о «массированной кампании» в СМИ по дискредитации продукции компании и российской промышленности в целом.

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