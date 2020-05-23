Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США. Соответствующее заявление инженер и предприниматель сделал в интервью Bloomberg Businessweek.

«Я считаю, что статистика стала ненадежной, когда в ней начали учитывать тех, кому COVID-19 не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID-19. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID-19, около сотни. По сути — что угодно», — сказал бизнесмен.

Маск заверил, что на заводах SpaceХ в США, где во время пандемии трудятся восемь тысяч человек, нет серьезных случаев заболевания COVID-19.

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Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 23 мая наиболее пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2 страной являются США с около 1,6 миллиона зараженных.

Ранее в том же месяце пресс-служба Минздрава России заявила, что в официальную статистику по коронавирусу в России входят только пациенты, чей диагноз подтвержден лабораторно.

В марте BuzzFeed написало, что Маск разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что COVID-19 не входит даже в первую сотню списка главных угроз здоровью граждан США, а риск умереть от этой инфекции ниже, чем погибнуть в автоаварии по дороге домой.

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