Звезда джаза Джимми Кобб умер от рака легких. Об этом сообщает NPR в понедельник, 25 мая.

Как пояснила жена Элеана Ти Кобб, американский барабанщик скончался в своем доме на Манхэттене. Ему был 91 год.

Музыкант был последним живым участником первого состава квинтета Майлза Дэвиса. Кроме того, за свою карьеру он успел посотрудничать с такими артистами, как Дина Вашингтон, Перл Бэйли, Кларк Терри, Кэннонболл Эддерли, Диззи Гиллеспи, Джон Колтрейн, Сара Воан, Билли Холлидей, Уинтон Келли, Стэн Гетц и Уэс Монтгомери.

В апреле скончался один из основателей кул-джаза Ли Кониц. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные заражением коронавирусом. Он стал третьим джазовым музыкантом, который в тот месяц ушел из жизни от COVID-19. 1 апреля сообщалось, что из-за вируса скончался обладатель «Грэмми» Уоллес Рони. Несколькими днями позже стало известно о смерти пианиста Эллиса Марсалиса.

