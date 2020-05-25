ФСИН заявила о росте числа заразившихся коронавирусом сотрудников и заключенных

За три дня количество сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и заключенных, заразившихся коронавирусом, выросло. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро службы.

В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 52 тысяч лабораторных исследований. Среди заключенных выявлено 238 заболевших, а среди сотрудников — 980.

В регионах с наиболее сложной обстановкой по коронавирусу в учреждениях ФСИН приняли дополнительные меры профилактики: запрещены свидания, вывоз заключенных в суды и на следственные действия, прием посылок.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что ФСИН заявила о переполненности следственных изоляторов в условиях коронавируса. По данным тюремного ведомства, по состоянию на 1 апреля 2020 года перегруженность испытывали в 22 СИЗО, причем особо сложная обстановка наблюдалась в Москве, Московской области и Крыму.

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