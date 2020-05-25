Умер народный артист и цирковой наездник Тамерлан Нугзаров

Цирковой наездник и народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте «Росгосцирка».

Причина смерти не уточняется.

Нугзаров начал цирковую карьеру в возрасте 15 лет, выступал в балете, самостоятельно ставил цирковые спектакли, гастролировал по США и европейским городам.

Звание народного артиста Нугзаров получил в 1985 году, в 1995-м стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за цирковой спектакль «Горская легенда», который он поставил, будучи руководителем ансамбля джигитов «Аргун».

26 марта стало известно о смерти народного артиста России Юрия Кукеса. Ему было 69 лет.