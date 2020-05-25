Стало известно о еще одной возможной причине авиакатастрофы в Пакистане

Среди возможных причин крушения пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане могут быть фатальные ошибки пилотов. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на эксперта по безопасности полетов, капитана Амит Сингха.

Он проанализировал данные авиадиспетчеров и отметил, что пилотов предупреждали об опасности. Сингх отметил, что такие сигналы предназначены для того, чтобы указать экипажу на неправильную конфигурацию. Например, пилот мог забыть выпустить шасси, что и привело к авиакатастрофе.

Следственная группа уже обнаружила черный ящик в районе возле аэропорта Джинна. Бортовой самописец поможет выяснить точную причину катастрофы. Помимо факторов, на которые указал Сингх, еще одной причиной могли быть проблемы с двигателем.

Пилоты пакистанского пассажирского самолета во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Наземные службы обратили внимание, что борт PK8303 начал отклоняться влево. «Движемся прямо, потеряли двигатель», — ответил пилот. После этого диспетчеры заявили, что Airbus A320 может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора. На борту было 90 пассажиров и 8 членов экипажа, 97 человек погибли.

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