Полная блогерша повторила позу модели из рекламы Hermes и насмешила фанатов

Видео: celestebarber / Instagram

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила позу модели из рекламного ролика французского дома моды Hermes и насмешила пользователей сети. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах манекенщица сделала выпад левой ногой и коснулась пола руками. Девушку запечатлели в синем платье и перчатках зеленого цвета. При этом перед ее лицом раскачивается кожаная сумка популярного бренда. Барбер, в свою очередь, попыталась спародировать на видео позу модели, надев голубое платье и желтые перчатки. В ее ролике сумка была из ткани.

Материалы по теме Ближе к коже Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш

«Оставайтесь сосредоточенными, даже если вас бьют сумкой по голове», — подписала публикацию блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.

Пост рассмешил фанатов Барбер. «Такое смешное выражение лица!», «Всегда заставляешь меня улыбаться!», «Люблю тебя», «Ты такая классная!» — комментировали они.

В мае Селеста Барбер повторила акробатику американской модели Джессики Тары (Jessica Tara) в нижнем белье и развеселила своих поклонников. На оригинальных кадрах спортсменка позирует в черном комплекте, стоя на одной ноге в шпагате на подоконнике. Блогерша попыталась принять позу модели на фоне окна, однако не смогла ее выпрямить, как это сделала Тара.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!