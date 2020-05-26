Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по кредитам

Структуры бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина допустили просрочку по кредитам перед «Трастом». Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил глава «Траста» Александр Соколов.

По его словам, задолженность Хотина перед «Трастом» составляет около 140 миллионов долларов. Из-за экономического кризиса во втором квартале 2020 года платежи были просрочены. «Это было ожидаемо, поскольку активы господина Хотина сконцентрированы в нефтегазовом секторе и в коммерческой недвижимости», — пояснил Соколов.

Он добавил, что теперь его банк будет перестраивать работу с заемщиком. Ситуация осложняется тем, что у структур Хотина кроме «Траста» есть и другие кредиторы с большим объемом требований: Агентство по страхованию вкладов и «Альфа-групп», отметил Соколов.

По данным РБК, долги структур Хотина перед другими компаниями гораздо больше. Так, задолженность перед Альфа-банком составляет 590 миллионов долларов, а перед Агентством по страхованию вкладов — почти 170 миллиардов рублей. Последнее подает иски к Хотину, связанным с ним компаниям и бывшим топ-менеджерам «Югры».

Алексей Хотин проходит обвиняемым по делу о растрате средств «Югры» в размере 283 миллиардов рублей. В настоящий момент бизнесмен находится под домашним арестом. В сентябре прошлого года издание The Bell оценило данное дело как самое дорогое на тот момент по сумме претензий.

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