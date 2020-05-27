Москвичам объяснили правила прогулок по графику

При выходе на прогулку жители Москвы должны будут руководствоваться графиком, составленным для их дома по месту прописки. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Относится это только к прописанным в столице, но проживающим не по адресу регистрации гражданам. «Если вы прописаны в Бирюлево, у вас адрес прописки — Бирюлево, вы знаете, в какие дни гуляет ваш дом в Бирюлево, вы в эти же дни можете гулять в Медведково», — пояснил Немерюк.

В беседе с ТАСС он также добавил, что в случае отсутствия у жителя столицы московской прописки, следует ориентироваться только на расписание прогулок для того дома, в котором он проживает. Также нужно иметь при себе документ, удостоверяющий факт проживания по данному адресу: договор аренды жилья, его фото или ксерокопию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о втором этапе снятия санитарных ограничений в столице. Теперь жители города смогут выходить на прогулки с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: двух раз в будни и одного — в выходные. Графики «прогулочных дней» для каждого дома будут опубликованы на сайте mos.ru, портале «Яндекс» и мобильных приложениях.

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