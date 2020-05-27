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Модернизированный Ту-22М3М устоял на сверхзвуке

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Фото: topwar.ru

Второй опытный образец глубокомодернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М в ходе четвертого полета испытали на сверхзвуке, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме», — сказал собеседник.

Источник напомнил, что второй опытный Ту-22М3М проходит первый этап летных испытаний на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова. «В ходе модернизации все Ту-22М3М будут штатно оснащаться штангами дозаправки. Предварительные испытания планируется завершить в 2020 году», — отметил собеседник.

Первый полет второй опытный образец модернизированного Ту-22М3М состоялся в марте.

В октябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что первый опытный образец Ту-22М3М в рамках заводских испытаний совершил 18 успешных полетов.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года в Казани. Выкатка ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

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