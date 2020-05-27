ВКС России заподозрили в авиаударе в Идлибе

Взрыв произошел в турецкой колонне возле населенного пункта Гассания в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Step News.

По данным агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных, один из них серьезно ранен в ногу. Источник агентства уточнил, что удар по колонне был нанесен во время полета российской и турецкой авиации над Идлибом.

В свою очередь Twitter-аккаунт MrRevinsky опубликовал видеозапись удара и написал, что его нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) России. Уточняется, что это произошло впервые с начала действия режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. По одной из версий, российские самолеты ударили по складу с боеприпасами в пяти километрах от города Джиср-эш-Шугур.

Официального подтверждения этой информации нет.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.

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