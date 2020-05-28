Бывшему главе российского баскетбола сократили срок за хищение миллионов рублей

Бывшему директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, признанному виновным в хищении 44 миллионов рублей, смягчили приговор до четырех лет колонии. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает ТАСС.
Московский городской суд постановил изменить приговор Чертановского районного суда, вынесенный в 2019 году, и снизить наказание с шести до четырех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Домани, занимавший с 2013 по 2015 год пост исполнительного директора РФБ, участвовал в преступной схеме вместе с другими сотрудниками Российской федерации баскетбола — президентом Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном. Втроем они в 2014-2015 годах сумели присвоить 127 миллионов рублей.
Домани — двукратный серебряный призер чемпионата мира в составе сборной России (в 1994 и 1998 годах).