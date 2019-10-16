Бывшего баскетболиста сборной России признали виновным в миллионных хищениях

Бывший форвард сборной России по баскетболу Дмитрий Домани признан виновным в хищении 44 миллионов рублей у Российской федерации баскетбола (РФБ). Об этом сообщает «Р-Спорт».

В ходе заседания в Чертановском суде Москвы был установлен факт мошенничества со стороны бывшего спортсмена. Согласно материалам следствия, Домани, занимавший пост исполнительного директора РФБ, участвовал в преступной схеме вместе с другими сотрудниками организации — президентом Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном. Втроем они в 2014-2015 годах сумели присвоить 127 миллионов рублей.

В октябре 2017-го Аникеева была осуждена на 4,5 года лишения свободы. При этом она не явилась на оглашение приговора и до сих пор находится в розыске. В сентябре 2019 года суд постановил взыскать с нее сумму в размере 42,8 миллиона рублей.

Домани столкнулся с обвинениями в 2016 году. В марте 2018-го разыскиваемого Интерполом бывшего спортсмена задержала черногорская полиция. Впоследствии Домани был экстрадирован в Россию.

Домани работал исполнительным директором РФБ с 2013 по 2015 год. Во время игровой карьеры Домани выступал за столичные ЦСКА и «Динамо», а также самарские «Красные Крылья». В составе сборной он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998 годы).

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