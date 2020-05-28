В Петербурге разрешат не носить маски на улице

Жителям Санкт-Петербурга с июня разрешат не носить маски на улицах. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как отмечается, петербургские власти с 1 по 14 июня начнут смягчать ограничения, введенные в городе ранее для борьбы с распространением коронавируса. В частности, ношение масок и перчаток на улицах будет носить рекомендательный характер. При этом использование средств индивидуальной защиты в транспорте, магазинах и других общественных местах пока останется обязательным.

Соблюдение самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет с июня также станет необязательным. Кроме того, в городе откроются кладбища и заработают нотариальные и юридические конторы.

27 мая о смягчении ограничительных мер сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. С 1 июня в столице возобновится непродовольственная торговля, также можно будет открыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком. Москвичи смогут выходить на прогулки с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. При этом они будут обязаны носить маски даже на улице.

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