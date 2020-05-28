В Подмосковье заработали закрытые из-за коронавируса библиотеки

Библиотеки в Подмосковье, закрытые из-за эпидемии коронавируса, снова заработали. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Посещение библиотеки будет возможно только по предварительной записи. Сделать это можно будет на официальном сайте или по телефону.

Помимо этого, разрешен показ кинофильмов на открытых площадках, в том числе в автокинотеатрах и на парковках. Отмечается, что разрешение действует только для для водителей и пассажиров транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 июня. Там можно будет ездить на велосипеде, однако спортивные площадки пока останутся закрытыми. Кроме того, региональные офисы МФЦ начнут обслуживать физических лиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!