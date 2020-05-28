Задержанный россиянин скончался в отделе полиции

В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, вечером 27 мая мужчина был задержан за распитие алкоголя в общественном месте. Его доставили в отдел. Через некоторое время задержанному стало плохо. Прибывшие по вызову медики в течение получаса боролись за его жизнь, но тот скончался, не приходя в себя. Ранее он был судим за кражу и преступления, связанные с распространением наркотиков. В 2019 году мужчина освободился из колонии и находился под административным надзором.

По факту случившегося руководство полиции по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку. Предполагается, что причиной смерти могла стать остановка сердца. Видимых телесных повреждений у задержанного не обнаружено.

18 мая сообщалось, что в Тюмени в отделе полиции № 4 скончался 18-летний житель. Молодой человек сбежал из больницы, куда попал с наркотическим отравлением. Полицейские его нашли и доставили в отдел внутренних дел для составления материала об административном правонарушении.

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