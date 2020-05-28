Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса

Поспешное внедрение вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, современные технологии существенно сокращают время исследований, а также проверки эффективности и безопасности прививок. Так, раньше они разрабатывались и проверялись десятилетиями и годами, а теперь счет идет на месяцы и считанные годы.

Врач предостерег от поспешного внедрения, рассказав историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле 10 лет назад. Он заявил, что тогда при массовой вакцинации врачи раскрыли опасные последствия. У многих пациентов прививка вызвала инвагинацию кишечника. «Пришлось эту вакцину снять с производства», — сказал он.

Ранее Беркун рассказал, что вакцина от коронавируса, вероятнее всего, будет похожа на существующую прививку от гриппа. То есть она будет облегчать симптомы заболевания, а не предотвращает его. Врач пояснил, что прививок, которые полностью предотвращают инфекцию, практически нет, поскольку вирус постоянно мутирует.

По состоянию на 28 мая в мире общее число заразившихся коронавирусом составило почти 5,7 миллиона. Более 355,6 тысячи человек умерли, а 2,3 миллиона — вылечились.

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