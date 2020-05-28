Врач описал действие вакцины от коронавируса

Прививка от COVID-19, вероятнее всего, будет похожа на существующую прививку от гриппа. Такое действие препарата описал глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун, передает РИА Новости.

По его словам, такая прививка облегчает симптомы заболевания, а не предотвращает его. Даже после того, как вакцина будет найдена, а ученые смогут доказать ее безопасность и эффективность, она не может защитить на 100 процентов от заболевания, как и прививка от сезонного гриппа, считает врач.

Врач пояснил, что прививок, которые полностью предотвращают инфекцию, практически нет. «Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется», — сказал он.

Беркун напомнил, что поиски вакцины против COVID-19 ведутся сейчас в разных странах. Некоторые лаборатории уже проводят первый этап испытаний на людях. Однако, как считает ученый, полученные данные еще не позволяют судить о том, насколько будет эффективна прививка от коронавируса. Он добавил, что пока специалисты даже не знают, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, переболевших COVID-19.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что вакцина от коронавируса вероятнее всего не будет универсальной. Для каждой группы населения будет создан отдельный препарат. Прививка, полагает специалист, должна быть безопасна не только для взрослого трудоспособного населения, но и для детей, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин.

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