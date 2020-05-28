Россия раскритиковала отказ расследовать роль Украины в деле Boeing MH17

Россия раскритиковала отказ расследовать роль Украины в деле сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17. Слова директора первого европейского департамента МИД России Алексея Парамонова передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Москва ранее несколько раз выражала удивление из-за того, что ее материалы игнорировались или объявлялись Совместной следственной группой (ССГ, JIT) сфальсифицированными. В то же время к делу приобщались «данные из сомнительных источников», включая заинтересованной украинской стороны.

Парамонов отдельно подчеркнул, что следственной группой не было проведено настоящее расследование роли Киева в крушении самолета. Речь идет о незакрытии Украиной воздушного пространства для полетов авиалайнеров над зоной вооруженного конфликта. Отмечается, что Россия надеется на проведение новых экспертиз.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении МН17 9 марта 2020 года и продолжит 8 июня.

28 апреля «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, согласно которому в деле о крушении Boeing генерал ФСБ Андрей Бурлака проходит под псевдонимом «Владимир Иванович». Так, в опубликованных международными следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Кроме того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал «Би-би-си», заявил, что в Кремле «не знают, о чем идет речь».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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