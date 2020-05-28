Москвичей не пустят к Красной площади в день парада Победы

Свободного доступа к Красной площади 24 июня, в день парада Победы, не будет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он напомнил, что вход на Красную площадь в день парада всегда был по пригласительным билетам. «В этот раз ситуация более сложная», — отметил Собянин и сообщил, что москвичей на площадь не пустят.

«Тем не менее очень надеюсь, что к 24 июня ситуация [с коронавирусом] будет лучше», — добавил Собянин.

26 мая президент Владимир Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы на Красной площади в Москве и в других городах России. В Кремле, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в столице к этой дате, отметили, что власти исходят из того, что за месяц ситуация поменяется.

По состоянию на 28 мая в Москве зарегистрировано 173 497 случаев заражения коронавирусом, всего по России выявлен 379 051 инфицированный. С начала эпидемии в стране 150 993 человека выздоровели, 4142 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

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