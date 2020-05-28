Собянин призвал регионы подумать о расширении списка причин смерти от COVID-19

Методика подсчета смертности от коронавируса в Москве учитывает ряд причин, которые могли привести к летальному исходу у пациентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти правила соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Столичный градоначальник считает, что методика Москвы более жесткая, так как «к основной причине смерти добавляются причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID», раскрыл Собянин.

Мэр Москвы призвал регионы подумать над тем, чтобы расширить список, «а не ограничиваться COVID как основной причиной смерти». Кроме того, Собянин рассказал, что летальность среди заразившихся коронавирусом в Москве меньше, чем в других городах и странах.

Ранее столичный градоначальник сообщил, что в мае статистика по смертности пациентов с COVID-19 будет больше. Собянин отметил, что медики будут разбираться в причинах каждой смерти, связях коронавируса с хроническими заболеваниями и болезнями системы кровообращения.

За последние сутки в России зарегистрировали 8371 новый случай заражения коронавирусом. Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2054), Московской области (774) и Санкт-Петербурге (383). Скончались 174 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 8785 пациентов.

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