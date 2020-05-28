Собянин заявил о миновавшем Москву самом страшном сценарии коронавируса

Самый страшный сценарий пандемии коронавирса миновал, мы были на грани, но прошли его, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 28 мая.

Градоначальник подчеркнул, что пик распространения коронавируса в столице позади.

Однако режим ограничений, введенный в Москве из-за распространения коронавируса, сохранится до появления вакцины, заявил ранее Собянин. Он напомнил, что ежедневно выявляется 2-3 тысячи новых случаев заражения, поэтому «любое забегание вперед может привести к откату».

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 14 июня. Кроме того, с 1 числа маски и перчатки необходимо носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице. Также на сайте mos.ru в виде интерактивной карты 29 июня появится расписание прогулок для москвичей.

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