Украина настояла на безусловном соблюдении режима тишины в Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения с российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий», — говорится в сообщении.

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При обсуждении в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ проведения выборов на территории самопровозглашенных республик Донбасса, представители украинской стороны заявили, что голосование может пройти лишь после выполнения требований обеспечения безопасности.

«В частности, после вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей», — сообщил офис президента.

27 мая министр иностранных дел Украины Димитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не будут существовать в условиях, когда украинская сторона получит контроль над границей с Россией.

Ранее самопровозглашенные республики Донбасса привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность из-за многократного нарушения режима прекращения огня украинской стороной.

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