Глава ДНР объяснил «признание» в обстрелах взломом его аккаунта в Twitter

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его аккаунт в Twitter был взломан. Ранее там был опубликован пост об обстрелах жилых кварталов силами ДНР, сообщает «Страна.ua».

«Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

27 мая на его странице в Twitter был опубликовал пост, в котором глава ДНР якобы признался в обстрелах домов вооруженными формированиями самопровозглашенной республики.

«Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений минских соглашений вооруженными силами ДНР!» — говорилось в записи.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила в отчете, что в Донбассе сразу на нескольких направлениях зафиксировано скопление военной техники у линии разграничения. В частности, наблюдатели обнаружили размещение 10 танков вблизи населенного пункта Софиевка на территории ДНР.

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