София Иванова возглавит пресс-службу Сбербанка. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

До прихода в Сбербанк она в течение трех лет успешно руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в Группе компаний «Калашников». За время ее работы был не только кардинальным образом изменен имидж всемирно известной и легендарной марки, но и создана первая в российской промышленности медиаплатформа «Калашников Media». Помимо этого, в группе компаний Иванова отвечала за управление корпоративной репутацией и развитие отношений с российскими и зарубежными партнерами, а также за развитие digital-сферы.

Ранее София Иванова являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co, отвечала за коммуникации крупнейших медиапроектов и сервисов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com, Championat.com и другие).

София Иванова более десяти лет работает в сфере коммуникаций. В 2015 году признана лауреатом премии «Медиаменеджер России». Последние пять лет входит в топ-1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант», в 2016 году стала лидером рейтинга директоров по общественным и корпоративным связям в категории «Медиабизнес». Окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление».

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис отметил, что в компании рады присоединению к команде опытного и энергичного профессионала, имеющего прекрасную репутацию на рынке. «Желаю Софии больших успехов в ее новой роли», — добавил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!