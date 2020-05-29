Помощь в борьбе с коронавирусом принесла женщине неожиданное богатство

Жительница американского города Систерс, штат Орегон, утверждает, что помощь в борьбе с коронавирусом принесла ей неожиданное богатство. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Лорна Хьюитт (Lorna Hewitt) потеряла работу в ресторане из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Она устроилась на неполный рабочий день в продуктовый магазин. В свободное время она шила для коллег медицинские маски, защищающие от коронавирусной инфекции.

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«Коллегам они так нравились, что они стали мне за них платить, — рассказывает Хьюитт. — Вскоре из-за нехватки масок в стране начальник начал приобретать их у меня». На вырученные деньги американка покупала лотерейные билеты Keno 8-spot. «Я не заядлый игрок в лотерею. Но я подумала, что могу выиграть, поскольку эти деньги я заработала, помогая людям», — призналась она.

В конечном счете один из билетов принес Хьюитт победу: она выиграла 126,8 тысячи долларов (почти 9 миллионов рублей). Победительница планирует потратить часть выигрыша на покупку расходного материала для пошива масок. «Мои маски пользуются спросом, поэтому я хочу продолжить их производство», — заключила удачливая американка.

Ранее в мае сообщалось, что выигрышный билет, купленный во время карантина из-за коронавируса, принес богатство жительнице американского города Портленд, штат Орегон. Теперь 73-летняя Шарлин Ашер (Charlene Ascher) будет еженедельно получать по тысяче долларов (70,6 тысячи рублей по текущему курсу) до конца жизни.

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