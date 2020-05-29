Мужчина получил заказ спустя восемь лет после покупки и расхохотался

Житель канадского города Торонто, провинция Онтарио, получил свой заказ спустя восемь лет после покупки. Об этом сообщает новостной портал CTV News.

6 мая Эллиоту Беринштейну (Elliot Berinstein) доставили заказ от местного ретейлера Well.ca. Посылка смутила канадца, поскольку последние несколько лет он не делал никаких онлайн-покупок. Только когда он распаковал коробку, он понял, что произошло.

«Внутри лежал счет от 2012 года и крем для укладки волос, который я заказывал как раз в том году, — рассказал он журналистам по телефону. — Я расхохотался. Я счел очень смешным то, что посылка дошла до меня через восемь лет».

Когда Беринштейн заказывал этот крем, он жил в канадской столице Оттаве. Однако заказ долгое время не приходил на тот адрес. Тогда он обратился в компанию Well.ca и попросил доставить продукт в его дом в Торонто. «Заказ снова не доставили, и я подумал: "Ну и ладно, это не стоит моей головной боли". Так что я просто махнул на все это рукой», — вспоминает канадец.

Он утверждает, что никогда не следил за перемещением посылки и не знал ее трек-номер. «В то время я экспериментировал с укладкой своих волос и купил этот крем всего за пять канадских долларов (около 257 рублей по текущему курсу), — говорит Беринштейн. — Так что я особо не парился насчет него».

Почтовый оператор Canada Post, который доставил покупателю крем спустя восемь лет, прокомментировал ситуацию. Представители компании заявили, что на данный момент они не знают, каким образом произошла ошибка, однако они уже начали внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что житель английского города Брейнтри, графство Эссекс, Джим Грин неожиданно получил открытку, которую сам же отправил во время отпуска 28 лет назад. «Маме и папе. Я благополучно долетел. Все хорошо. Хороший отель, погода и так далее. Очень жарко. Надеюсь, кошки в порядке. Заканчиваю писать, люблю, Джим», — говорилось в послании.

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