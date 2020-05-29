Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 387 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 387 тысяч. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как уточнили в оперштабе, за весь период в стране выявлено 387 623 случая заражения в 85 регионах. При этом зафиксировано 4 374 летальных исхода, излечились 159 257 человек.

По данным на 28 мая в России был зафиксирован 379 051 случай инфицирования в 85 регионах. Сообщалось, что за весь период 4142 человека скончались, 150 993 человека выздоровели.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предсказал, что в будущем коронавирус может стать сезонным заболеванием. По его словам, волны заболеваемости будут наблюдаться в конце осени и ранней весной, так как комфортная температура для вируса — пять-десять градусов выше нуля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!