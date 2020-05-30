Минобороны отреагировало на заявление депутата Госдумы о смерти начальника ГРУ

Информация депутата Госдумы Вячеслава Лысакова об обстоятельствах смерти генерал-полковника Игоря Сергуна, возглавлявшего ГРУ, является «плодом его воображения» и не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Сергун, согласно официальной версии, скоропостижно скончался в январе 2016 года в подмосковном доме отдыха, но обстоятельства его смерти до сих пор не были обнародованы. Лысаков в свою очередь заявил, что на вызов в санаторий прибыла скорая помощь с одним фельдшером и что генерала можно было спасти, если бы на место своевременно приехала специальная бригада.

Игорю Сергуну было 58 лет. Он возглавлял ГРУ с декабря 2011 года до своей смерти. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн утверждал, что военачальник на самом деле умер в Ливане, однако в Минобороны России опровергли эту информацию.

Преемник Сергуна во главе ГРУ, генерал-полковник Игорь Коробов скончался в ноябре 2018-го после продолжительной болезни. Нынешним руководителем управления является адмирал Игорь Костюков.

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