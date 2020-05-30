В России захотели штрафовать за отказ от вакцинации

Минюст России внес в проект нового КоАП штраф в размере до семи тысяч рублей за отказ от медицинских осмотров и прививок, предусмотренных законодательством, пишет «Интерфакс».

«Санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок», — уточнил замминистра юстиции Денис Новак.

По словам чиновника, административная ответственность возникает только в случаях, когда вакцинация обязательна в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

Нынешняя редакция КоАП не предусматривает наказания за отказ от вакцинации, отмечает «Интерфакс».

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