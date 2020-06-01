Власти Москвы ответили на вопрос о возвращении к полной самоизоляции

Власти Москвы надеются, что столице не придется возвращаться к режиму полной самоизоляции. Так на соответствующий вопрос ответил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в программе «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС.

Хрипун добавил, что власти «не выдохнули» и остаются начеку, но многое зависит от жителей. «Медицинская составляющая этих надежд, она присутствует», – сказал он.

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Ранее правительство Москвы напомнило жителям о мерах безопасности во время прогулок и занятий спортом в парках. Горожанам сообщили, что важно не допускать большого скопления людей, чтобы не провоцировать повторных вспышек коронавируса, а также отметили необходимость надевать защитные маски.

По данным на 1 июня, в Москве выявлено 183 088 случаев коронавируса, выздоровели 82 239 человек, умерли 2553. В России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.

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