Командир Crew Dragon ударился головой во время перехода на МКС

Командир экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска, астронавт Даглас Херли ударился головой во время перехода на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил заместитель руководителя пилотируемой программы НАСА Стив Стич, передает РИА Новости.

«Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите», — сообщил Стич. Он заверил, что Херли чувствует себя хорошо, и подчеркнул, что на пресс-конференции астронавт выглядел отлично.

При этом РИА Новости отмечает, что во время связи с МКС Херли держался за лоб. Через какое-то время астронавту передали салфетку, и он периодически вытирал правую часть лба, однако крови видно не было.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

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