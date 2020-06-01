Кикбоксер из Белоруссии переболел коронавирусом и защитил чемпионский титул

Белорусский кикбоксер Петр Романкевич защитил чемпионский титул организации WTKF в тяжелом весе после того, как переболел коронавирусом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Турнир прошел в воскресенье, 31 мая, в Минске. Романкевич в главном бою вечера встречался с соотечественником Федором Колтуном и победил единогласным решением судей.

Источник не уточнил, когда конкретно 27-летний обладатель пояса перенес заболевание и насколько тяжело оно протекало.

В Белоруссии разрешены массовые мероприятия, в том числе спортивные, поскольку власти не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Президент республики Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

В отличие от многих мировых первенств чемпионат Белоруссии по футболу не уходил на перерыв. Кроме того, матчи разрешается посещать болельщикам.

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