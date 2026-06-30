«Мораль тут ни при чем». Израиль признал геноцид армян. Чего добиваются в Тель-Авиве и приведет ли это к конфликту с Турцией?

Политолог Рабкин: Главным адресатом решения Израиля признать геноцид армян являются США

Решение правительства Израиля признать геноцид армян 1915 года было принято исключительно из политических соображений с целью добиться благосклонности США на случай конфронтации с Турцией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

Армения тут даже не адресат (...) Основной адресат — даже не Турция, а Соединенные Штаты Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

28 июня правительство Израиля единогласно утвердило решение об официальном признании геноцида армянского народа. Как заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение израильских властей не следует рассматривать как «акт возмездия» за «откровенную враждебность, ужасающую риторику и враждебные действия Турции» под руководством ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Настало время для Израиля, как еврейского государства, официально принять эту позицию. Сейчас вопрос «Почему этого до сих пор не произошло?» для меня менее важен. Никогда не поздно поступить правильно Гидеон Саар министр иностранных дел Израиля

В ответ министерство иностранных дел Турции обвинило Тель-Авив в попытке скрыть с помощью данного решения действия против мирного населения сектора Газа. По мнению ведомства, заявление израильских властей игнорирует правовые и исторические факты и «обнажает затруднительное положение» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне выдвинутых Международным уголовным судом обвинений.

Турция будет и впредь решительно добиваться прекращения экспансионистской и дестабилизирующей политики Израиля в регионе, а также привлечения правительства Нетаньяху к ответственности в соответствии с законом за преступления, совершенные против гражданского населения, в частности против палестинского народа МИД Турции из заявления о решении Израиля официально признать геноцид армян 1915 года

Почему Израиль решил признать геноцид армян?

Как отмечает Le Monde, Тель-Авив воздерживался от формального признания геноцида армян до начала конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС в октябре 2023 года ради партнерских отношений с Турцией в сфере экономики и безопасности. Однако после начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе Анкара перешла к регулярным обвинениям израильских военных и властей республики в действиях против гражданского населения, называя их геноцидом.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган критиковал действия Израиля и до 2023 года: в 2019 году политик поссорился с Нетаньяху из-за сравнения в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН холокоста и блокады сектора Газа. В ответ израильский премьер обвинил турецкого лидера в насилии над курдами.

На фоне начала конфликта США и Израиля против Ирана Анкара и Тель-Авив резко усилили критику в отношении друг друга: 2 марта бывший премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет обвинил Турцию в создании «враждебной оси» и призвал «принять меры» против Анкары. На следующий день Эрдоган обвинил США и Израиль в дестабилизации ситуации в регионе.

29 июня Биньямин Нетаньяху на заседании правительства пожаловался на «ежедневные» угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении еврейского государства. Политик добавил, что намерен «обратить внимание американских друзей» на высказывания турецкого лидера.

Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Как подчеркнул Яков Рабкин, отношения Турции и Израиля остаются чрезвычайно напряженными на политическом уровне, а работа дипломатических представительств в обеих странах сведена к минимуму. Он указал на позицию Анкары по признанию геноцидом действий ЦАХАЛ в Газе и израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также на осуждение турецким руководством военной операции против Ирана.

Как известно, стремление к расширению «жизненного пространства» и зачистке от «нежелательных групп населения» уже не раз приводило к геноциду в прошлом веке Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

Колонна армян в сопровождении турецких военных недалеко от города Харпут (современный Элязыг, Турция), май 1915 года Фото: Armin T. Wegner

Как на решение отреагировали другие страны?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался комментировать признание геноцида армян Тель-Авивом, заявив, что для властей республики нет необходимости реагировать на решение.

[Мы, власти Армении] считаем, что вовлечение в тему превращения геноцида армян в оружие не исходит из интересов Армении Никол Пашинян премьер-министр Армении

В 2025 году политик раскритиковал Биньямина Нетаньяху за его признание геноцида армян в Османской империи. Армянский премьер призвал граждан сфокусироваться на других интересах и предположил, что события 1915 года могут стать «геополитической разменной монетой» в руках политиков из других стран.

Позиция Никола Пашиняна по геноциду армян До возобновления конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Никол Пашинян публично придерживался традиционной риторики армянских политиков относительно событий 1915 года: в частности, в октябре 2020 года он обвинял Турцию в продолжении событий вековой давности и поддержке участников протурецких вооруженных группировок на стороне Азербайджана. В апреле 2021 года политик поблагодарил тогдашнего президента США Джо Байдена за решение официально признать действия Османской империи геноцидом. Однако поражение непризнанной Нагорно-Карабахской республики в октябре 2023 года повлияло на тон высказываний армянского премьера: в обращении в честь годовщины начала геноцида 24 апреля 2024 года он призвал армян «преодолеть потрясение от геноцида», назвав подобные настроения в обществе причиной неудач страны. Пашинян продолжил использовать термин «Мец Егерн» («Великое злодеяние»), обозначающий геноцид армянского народа, однако начал обвинять предшественников и оппозиционные партии в чрезмерном обращении к памяти о событиях 1915 года. По его мнению, отказ Еревана от Карабаха и согласие с международно признанными границами позволит избежать новых конфликтов и повторения расправ над армянами.

МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян и назвал его «искажением исторической правды о событиях 1915 года». По мнению ведомства, Тель-Авив превратил тему геноцида армян «в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ».

Как отметил Яков Рабкин, до публичных заявлений Азербайджана и Турции обе страны сотрудничали с Израилем как в сфере экономики, так и в сфере безопасности. Он подчеркнул, что Баку и Анкара продолжают перекачку азербайджанской нефти на израильские танкеры в турецком порту Джейхан, удовлетворяя значительную часть энергетических потребностей Тель-Авива. Политолог также указал на сообщения о размещении подразделений спецназа ЦАХАЛ и израильских спецслужб на территории Азербайджана с целью проведения операций против Ирана.

Наконец, Израиль поставил Азербайджану оружие, которое было использовано для войны против армян и завоевания Нагорного Карабаха. Так что не следует придавать особого значения гневным заявлениям, звучащим в Анкаре и Баку Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

Траурная процессия у мемориального комплекса Цицернакаберд, Ереван, 21 апреля 2015 года Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Как будут развиваться отношения Анкары и Тель-Авива?

Яков Рабкин посчитал ключевым мотивом действий израильского правительства в отношении Турции, включая признание геноцида армян, восприятие Анкары как следующего крупного противника Тель-Авива после Ирана. Политолог подчеркнул, что благодаря военной помощи США Израиль располагает качественным превосходством в вооружении на Ближнем Востоке, однако ситуация может измениться после заключения соглашения о совместном производстве вооружений между Турцией, Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией. Он также отметил попытки Израиля воспрепятствовать производству в Турции американских истребителей-невидимок F-35, так как это может нивелировать преимущество страны в военном потенциале.

Эксперт обратил внимание на сообщения о том, что президент США якобы обещал подарок Эрдогану в рамках предстоящего саммита НАТО 7-8 июля в Анкаре: Трамп может объявить о начале производства истребителей F-35 на турецкой территории. Рабкин отдельно напомнил о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса, что «Израиль не может решать все проблемы национальной безопасности с помощью убийств».

Осуждение Израиля в США непреклонно растет, что со временем может вылиться в сокращение ему военной помощи. Показательно, что Нетаньяху обещает превратить Израиль в «супер-Спарту», способную противостоять всем странам региона и без американской помощи Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

По мнению политолога, действия Тель-Авива продиктованы стратегическими соображениями и нацелены на привлечение армянского лобби в Конгрессе США к борьбе против усиления военно-промышленного сотрудничества с Турцией.