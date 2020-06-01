Киркоров показал «ремонт за мгновение»

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров, в период самоизоляции проживающий в собственном загородном доме близ Москвы, сделал ремонт в комнате сына Мартина. Видео, где спальня показана до и после обновления, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам певца, весь процесс обновления помещения занял около десяти дней. Киркоров назвал проведенные работы «ремонтом за мгновение». «Комната всего за десять дней кардинально изменилась», — подчеркнул музыкант. В комментариях к видео подписчицы положительно оценили изменения. «Отлично получилось — функционально, просторно», — написала одна из них. «Супер! Красивая комната», — добавила другая.

Ранее, в марте, руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион обрушился с критикой на Филиппа Киркорова за его новый клип «Романы». Он назвал музыкальный ролик омерзительным. Премьера клипа состоялась 14 февраля. Киркоров исполнил в нем роль католического священника, испытывающего страсть к эффектной прихожанке.

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