Киркорова обязали выплатить долг по ипотеке

Таганский суд Москвы обязал взыскать с певца Филиппа Киркорова 651 тысячу евро (46,2 миллиона рублей) в пользу латвийского банка ABLV. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Александр Добровинский.

По его словам, банк требовал с Киркорова 3,9 миллиона евро по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. «Решение принято, 651 тысяча евро вместо четырех миллионов евро, не считая процентов — около 20 тысяч евро», — уточнил защитник.

Добровинский добавил, что юристы певца предлагали банку мировое соглашение, однако тот отказался.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Об иске в отношении Филиппа Киркорова сообщалось в сентябре. Тогда адвокат артиста сообщил, что подавший на него в суд банк закрылся около 1,5 года назад и теперь «присылает какую-то чушь».

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