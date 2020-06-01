В Новой Зеландии не нашли новых заразившихся коронавирусом

За последние 10 дней в Новой Зеландии не нашли ни одного нового зараженного коронавирусом. Об этом сообщает портал New Zealand Herald.

Во всей стране остался только один зараженный: все остальные вылечились, рассказали в министерствое здравоохранения Новой Зеландии. «Несмотря на это, мы хотим напомнить: если у вас есть респираторные симптомы, следует сделать тест», — подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что подход к тестированию граждан будет постоянно пересматриваться.

31 мая в Новой Зеландии провели 626 тестов на наличие коронавирусной инфекции. По последним данным, в стране 1,5 тысячи заражений, более 1,4 тысячи человек вылечились, а 22 — умерли.

Новая Зеландия уже отменила режим чрезвычайного положения. В стране открыли торговые центры, школы, рестораны и другие общественные места.

По данным на 1 июня, в мире более 6,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 372 тысячи скончались, более 2,6 миллиона излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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