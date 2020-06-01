Показано убранство открывшихся после пандемии российских магазинов

Показано убранство российских магазинов в торговых центрах, открывшихся после снятия части ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Например, в парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» при входе в магазин стоят объявления с просьбами пользоваться средствами для индивидуальной защиты. Более того, на столике лежат одноразовые перчатки, салфетки и антисептики для покупателей.

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Также на одном из размещенных снимков в другом магазине запечатлена специальная разметка на полу для соблюдения безопасной дистанции, на другом — надпись в магазине одежды «примерочные продезинфицированы». При этом доступ есть не во все отсеки для переодевания, некоторые, судя по фотографиям, перетянуты лентой.

27 мая Сергей Собянин объявил об ослаблении с 1 июня ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Москвичам разрешено гулять в парках, но с соблюдением новых правил — в частности, при любом выходе из дома необходимо надевать маску и соблюдать дистанцию от других прохожих.

Кроме того, на сайте мэра столицы говорится о том, что с 1 июня в Москве открылись торговые центры. Закрытыми остались фудкорты, спортзалы и детские зоны. Во всех магазинах должны быть созданы условия для соблюдения гражданами дистанции и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупателям и персоналу необходимо использовать маски и перчатки.

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