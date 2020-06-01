Разъяренные львы набросились на смотрительницу и серьезно изувечили ее

В австралийском зоопарке Шолхейвен, штат Новый Южный Уэльс, два льва серьезно изувечили смотрительницу. Об этом сообщает новостной портал South Coast Register.

В пятницу утром, 29 мая, опытную работницу зоопарка, 35-летнюю Дженифер Браун (Jennifer Brown), нашли без сознания в вольере со львами. При каких обстоятельствах двухлетние хищники набросились на женщину, не уточняется. По предварительным данным, смотрительница зашла в вольер с животными, чтобы произвести уборку. В результате нападения на голове и шее пострадавшей остались глубокие раны.

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На место происшествия направили четыре команды скорой помощи и бригаду на вертолете, которая доставила пациентку в больницу святого Георгия. Больная находится в критическом, но стабильном состоянии.

Работник скорой помощи Фей Стокмен (Faye Stockmen) подчеркнул, что спасательная операция оказалась крайне опасной как для работницы зоопарка, так и для парамедиков. «Было очень страшно заходить в вольер со львами. Женщина очень серьезно пострадала, на ее теле были жуткие раны, — рассказывает он. — Два сотрудника зоопарка отвлекли хищников, благодаря чему спасатели смогли оперативно помочь пострадавшей».

Представители зоопарка отказались от комментариев. По делу ведется расследование.

В феврале сообщалось, что в охотничьем заказнике в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо, львы загрызли 21-летнюю работницу. По предварительной версии, хищники напали на молодую смотрительницу, когда она зашла к ним в вольер. Несмотря на оказанную медицинскую помощь девушка погибла.

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