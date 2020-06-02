Глава Минздрава назвал главный вызов перед врачами помимо лечения зараженных

В период эпидемии коронавируса российские врачи столкнулись с вызовом, который оказался масштабнее, чем само лечение зараженных. Его назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По его словам, во время пандемии у работников системы здравоохранения оказалось две главные задачи — помочь инфицированным и организовать работу с остальными пациентами. «Второй вызов, он не менее значим, а по масштабу, наверное, более значим», — пояснил глава Минздрава.

Мурашко отметил, что российским медикам пришлось решать вопрос, как перестроить принципы функционирования медслужбы, перераспределить коечный фонд, и при этом «не потерять успехи и наработки, темпы развития». Теперь у медицины новый вызов — разработать вакцину и лекарства от новой инфекции.

«Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то мы однозначно вернемся в наше привычное русло», — добавил министр.

Он напомнил, что в стране за два месяца создали и начали использовать тест-системы для определения вируса и антител к нему. Было выпущено около 30 медицинских продуктов, и это «безусловный успех медицинской науки и промышленности России».

Ранее Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.

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