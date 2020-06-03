Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице

Жительница Волгограда, в течение 20 лет пребывавшая на лечении в психоневрологическом интернате, после выписки из учреждения отсудила квартиру у родной сестры. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Квартиру двум сестрам предоставили в 1982 году. В 1989-м одну из них забрали в психбольницу. Женщина покинула стены лечебного учреждения спустя два десятка лет и обнаружила, что ей негде жить — квартиру, где она изначально проживала, после распада СССР приватизировала ее сестра.

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Россиянка обратилась в суд, чтобы восстановить свои имущественные права. Она потребовала аннулировать приватизацию, и суд согласился с ее доводами: сделка по оформлению квартиры в собственность проходила без участия пострадавшей, что незаконно. У другой стороны есть возможность обжаловать судебное решение.

Ранее, в апреле, житель Москвы отсудил у столичного департамента городского имущества двухкомнатную квартиру в районе станции метро «Коломенская». Он жил в ней на протяжении 25 лет, хотя формально имел право лишь на половину помещения.

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