Мужчины ринулись в парикмахерские Подмосковья в первый день их открытия

Россияне ринулись в салоны красоты Подмосковья в первый день их открытия после смягчения ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Фотографию публикуют РИА Новости.

На размещенном журналистами снимке видно, что на улице в очереди в парикмахерскую стоят только мужчины. При этом они соблюдают дистанцию в полтора метра, однако на них нет защитных масок.

Фото: РИА Новости

С 3 июня в Московской области возобновили работу салоны красоты, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги. Постановление губернатора региона Андрея Воробьева было опубликовано на сайте правительства области. Отмечается, что для открытия заведения общая площадь его помещений должна составлять до 400 квадратных метров, ему также необходим отдельный вход. Помимо этого, в Подмосковье возобновили деятельность религиозные объекты.

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