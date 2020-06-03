Бывший чемпион показал гноящуюся руку и потребовал от UFC денег

Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Тим Сильвия пожаловался подписчикам на проблемы с рукой. Об этом он написал в своем Instagram.

44-летний бывший спортсмен опубликовал фотографию, на которой можно увидеть гноящиеся раны на руке. Сильвия пояснил, что это последствия отторжения организмом винтов, которые ему установили врачи после полученной в 2004 году травмы. Сильвия добавил, что уже связывался с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), который и оплатил первую операцию, с требованием снова профинансировать лечение. Однако бывший чемпион организации в тяжелом весе встретил отказ.

В 2004 году Сильвия уступил соотечественнику Фрэнку Миру. Последний сломал оппоненту руку и завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

Сильвия одерживал победы над рядом известных бойцов. В частности, он оказывался сильнее белорусского тяжеловеса Андрея Орловского и американца Джеффа Монсона. Всего в активе Сильвии 31 победа при девяти поражениях.

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