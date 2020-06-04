Футболиста сборной Испании приговорили к шести месяцам тюрьмы

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Испании по футболу Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщает El Mundo.

Такое решение принял мадридский суд. Вместо реального срока футболист согласился выплатить 36 тысяч евро штрафа, а также возместил испанскому казначейству задолженность в размере 1,1 миллиона.

Чтобы заплатить необходимую сумму, Коста обратился к руководству «Атлетико», которое согласилось выдать часть положенной форварду зарплаты авансом. Нападающий обвинялся в сокрытии доходов от спонсорской сделки в 2014 году с компанией Adidas. Соглашение было подписано перед его переходом в лондонский «Челси».

31-летний футболист вернулся в «Атлетико» из английской команды в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два мяча. В активе Косты 22 встречи в составе сборной Испании, в которых форвард отличился десять раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!