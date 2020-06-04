Российских застройщиков обяжут проводить в дома интернет

Российских застройщиков обяжут возводить дома с уже проведенным интернетом — жильцы смогут им пользоваться сразу после заезда в квартиру. Об этом пишет газета «Известия».

Проект данного постановления планируют направить в Минкомсвязи для согласования с другими инстанциями. Параллельно в ведомстве работают и над поправками в Градостроительный кодекс. Как сообщили «Вести», возможность подключения к новостройке должна быть минимум у трех провайдеров (телефон, телевидение и интернет), полагают в Минкомсвязи.

В настоящее время документ еще дорабатывается, но, как пояснили в «Ростелекоме», операторы должны иметь равный доступ к инфраструктуре многоэтажек и к сетям энергетиков. Нередко застройщики сами предоставляют услуги связи по завышенным ценам и не пускают в дома других провайдеров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у властей нет планов отключать граждан страны от мирового интернета. «Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», — подчеркнул глава государства.

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