Уехавший в США из России фигурист заявил о готовности к встрече с мародерами

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон заявил о готовности к встрече с мародерами, появившимися в США на фоне беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает «Cпорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что встретит решивших проникнуть в его дом злоумышленников с бейсбольной битой. Красножон также выразил недоумение людьми, которые выносят телевизоры, а не грабят «нормальные заведения».

По словам фигуриста, полицейские в США предвзято относятся к чернокожим, бьют их, беспричинно арестовывают и убивают. Красножон также заявил, что белые граждане страны имеют гораздо меньше шансов получить реальный тюремный срок.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили, один из них арестован.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

Красножон родился в Петербурге, в возрасте 14 лет переехал в Даллас и на международных соревнованиях представляет США. В его активе победы на нескольких юниорских турнирах.

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