Убивших инвалида российских подростков обязали выплатить пять миллионов рублей

Березовский городской суд в Свердловской области обязал четверых подростков, насмерть забивших 20-летнего Дмитрия Рудакова, имеющего дефект речи, выплатить его матери пять миллионов рублей компенсации морального вреда, а также 59 тысяч рублей, чтобы возместить затраты на погребение. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает местный новостной портал Е1.ru.

Отмечается, что сначала мать погибшего Елена Рудакова хотела взыскать с виновных сумму в два раза больше — она подавала иск на 10,1 миллиона рублей. Однако позже, во время судебного заседания, его уменьшили вполовину.

«Снова вся эта грязь, обвинения, будто я хочу заработать на смерти сына. Мне не нужны эти деньги, я и без них прекрасно проживу», — сказала женщина. По ее словам Рудаковой, она хотела наказать виновных, чтобы подростки «отсидели, сколько положено, а не освободились по УДО».

При этом мать одного из осужденных заявила, что нереально набрать такую сумму. «Мой сын и двое других ребят стараются изо всех сил, чтобы заслужить досрочное освобождение, выйти и начать новую жизнь», — рассказала она и добавила, что если семья не сможет выплатить ущерб в положенном размере, то подростков не смогут освободить досрочно. «После взрослой [колонии] вернуться в нормальную жизнь очень сложно». Уточняется, что в настоящий момент один из виновных отбывает наказание в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

В апреле прошлого года сообщалось, что Березовский городской суд приговорил четверых подростков к срокам от 8,5 до 9,9 лет лишения свободы за убийство инвалида с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

В августе 2018 года компания пьяных подростков избила 20-летнего Дмитрия Рудакова, который погиб на месте происшествия от полученных травм. Отмечается, что молодой человек имел группу инвалидности по причине проблем с речью. Его тело было обнаружено 10 августа возле гаражей в Березовске.

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